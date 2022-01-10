Москва дала оценку переговорам с Вашингтоном по гарантиям безопасности

Замглавы МИД Рябков заявил, что разговор с США по гарантиям безопасности в Женеве был сложным и профессиональным, без попыток обойти острые углы. По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы.

«Разговор был сложным, долгим, сложным, очень профессиональным, глубоким, конкретным, без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы. У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьёзно подошла к российским предложениям. Мы в свою очередь представили американцам логику и содержательную часть наших предложений», – отметил дипломат (цитата по «Лайфу»).

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Российская сторона объяснила также, почему настаивает на получении гарантий от НАТО по нерасширению на восток.