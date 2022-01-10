Стало известно, где похоронят Везирова

Скончавшегося на 92-ом году жизни бывшего первого секретаря ЦК Коммунистической партии Азербайджанской ССР Абдуррахмана Везирова похоронят в Москве на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил сын покойного Эльдар Везиров.

Он также отметил, что Абдуррахман Везиров при жизни хотел быть похороненным рядом с супругой Ириной Везировой.

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По словам сына Везирова, которые приводит «Репорт», похороны будет носить частный характер. Участие представителей СМИ на похоронах не ожидается.

А.Везиров родился в 1930 году в Бинагадинском районе Баку. Он возглавлял Азербайджанскую ССР с 1988 по 1990 годы. После событий 20 января 1990 года переехал в Россию и прожил там всю оставшуюся жизнь.

