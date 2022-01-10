Анкара и Вашингтон затронули отношения между Баку и Ереваном

Процесс нормализации турецко-армянских отношений и установление устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией способствуют стабильности и процветанию региона.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын во время телефонного разговора с советником президента США по национальной безопасности Джеком Салливаном.

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В ходе телефонного разговора была подчеркнута решимость Турции продолжать играть роль в обеспечении мира и стабильности на Балканах, Южном Кавказе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Африке, уточняет АПА.

Кроме того, были обсуждены российско-украинские отношения и последняя ситуация в Казахстане.

