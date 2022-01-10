Токаев рассказал Мирзиееву о ситуации в Казахстане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора в понедельник обменялись мнениями по текущим вопросам двустороннего сотрудничества и предстоящим совместным мероприятиям, сообщила в понедельник пресс-служба узбекского лидера.

«Стороны выразили уверенность в скорейшем восстановлении мира и стабильности на братской земле Казахстана «, — говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, Токаев проинформировал о текущей ситуации в Казахстане и мерах, принимаемых правительством по стабилизации положения в стране.

