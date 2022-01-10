Москва и Пекин обсудили ситуацию в Казахстане

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим китайским коллегой Ван И ситуацию в Казахстане, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«С обеих сторон выражена твердая поддержка усилиям казахстанского руководства по восстановлению конституционного порядка в стране», — говорится в сообщении МИД России.

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Уточняется, что министры были едины в оценке событий в Казахстане, а также подчеркнули обеспокоенность вмешательством внешних сил, в том числе участием иностранных наемников в нападениях на мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов.

«Решительные действия президента Казахстана Токаева были своевременными и соразмерными масштабу угрозы, с которой столкнулась республика», — отметили в МИД РФ.

