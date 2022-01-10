Лидер Казахстана вновь заговорил о сроках присутствия войск ОДКБ в своей стране

Миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Миротворческие силы ОДКБ были размещены в соответствии со статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности ОДКБ. Они пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации», — приводит слова президента его пресс-служба.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

Ранее пресс-секретарь президента республики Берик Уали заявил, что миссия миротворцев ОДКБ в Казахстане продлится как максимум неделю. Генсекретарь ОДКБ Станислав Зась ранее заявлял РИА Новости, что срок присутствия миротворческих сил в Казахстане будет зависеть от ситуации и от решения руководства республики, а после окончания операции войска выведут.