Токаев пожаловался Мишелю: Это была террористическая атака

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что в беспорядках в Казахстане участвовали боевики, в том числе из Афганистана и Ближнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

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«У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака», — заявил Токаев.

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По его словам, беспорядки в стране — это «хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан».

Президент добавил, что боевики из Ближнего Востока также принимали участие в беспорядках в Казахстане.

