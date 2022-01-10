В Алматы и области задержаны более 670 человек

Более 670 человек задержаны в Алматы и Алматинской области, у них изъято оружие, поддельные документы и награбленное имущество, сообщила в понедельник пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.

«В период с 8 января 2022 года в Алматы и Алматинской области силами спецподразделений КНБ, МВД, Минобороны и Нацгвардией задержано 675 подозреваемых», — говорится в сообщении пресс-службы.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

По данным спецслужбы, в ходе обысков у них обнаружены оружие, боеприпасы, поддельные документы сотрудников правоохранительных органов, а также награбленное имущество.