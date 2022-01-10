Материалы по делу Тонояна отправлены в суд

Уголовное дело против экс-министра обороны Армении Давида Тонояна и других передано в суд.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении, дело с обвинительным заключением в отношении бывшего министра обороны Давида Тонояна, начальника Генштаба ВС Артака Давтяна, бывшего замначальника Генштаба ВС Степана Галстяна, бывшего начальника управления авиации Минобороны Аветика Мурядяна, начальника службы авиационного технического имущества управления авиации Минобороны Артема Амбаряна, главного инженера управления авиации Владимира Бабаяна, а также поставщика оружия Давида Галстяна направлено в суд.

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По информации Генпрокуратуры, дело касается предполагаемых злоупотреблений и хищений в особо крупных размерах в процессе поставок боеприпасов для нужд Вооруженных Сил Армении, в частности, приобретения оборонным ведомством непригодных ракет.