Музыкант из Кыргызстана оговорил себя ради скорейшей высылки из Казахстана

Задержанный в Казахстане киргизский музыкант Викрам Рузахунов рассказал, что оговорил себя, чтобы его депортировали в Бишкек.

Рузахунов, по его словам, приехал в Алма-Ату к другу и, когда вечером 4 января начались митинги, сначала отсиживался дома. Когда он решил поехать домой и 7 января взял такси, по дороге на военном посту его задержали. В камере ему сказали, что если оговорить себя, то его немедленно депортируют на родину. «Мне сказали, что есть такой путь», — приводит «Газета.ру» слова музыканта.

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Он уточнил, что увечья, которые можно разглядеть на его лице, он получил при задержании.

