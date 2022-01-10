В Украине суд оштрафовал мужчину, поставившего лайк под гербом СССР в «Одноклассниках»

Роменский районный суд Сумской области Украины оштрафовал на 155 долларов оператора заправки за лайк в «Одноклассниках» советского герба и надпись «один народ» с изображением флагов РФ, Украины и Белоруссии.

Как следует из материалов решения, обвиняемый признал свою вину в том, что он в мае 2020 года заходил в социальную сеть «Однокласники.ру» и распространял материалы с публичными призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или захвату государственной власти.

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По данным следствия он, имея антипатию к действующей украинской власти, считая ее незаконной, в своем аккаунте, а также лайками публикаций других пользователей соцсети распространял соответствующие материалы.

Отмечается, что обвиняемый поставил лайк и автоматически поделился публикацией «которая представляет собой агитационную открытку на черном фоне с изображением похожим по «строению» на советский герб, в котором в окружении перевязанных снопов посередине есть изображение советской звезды с серпом и молотом, окутанной снизу красной лентой с текстом «Один народ», над звездой изображены три современных флага Российской Федерации, Украины и Республики Белоруссии». Указанная публикация появилась в основной строке новостей всех его 164 «друзей» и «подписчиков» и тем самым стала доступной неограниченному количеству пользователей соцсети.

«ЛИЦО_1 признать виновным в предъявленном обвинении о совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий – ред.) назначить согласованное сторонами наказание, с применением статьи 69 УК Украины (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом – ред.), в виде штрафа в размере 250 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 4250 гривен (155 долларов – ред.)», — говорится в решении суда/

Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу государства судебные расходы в сумме 6537,6 гривен (238 долларов) за проведение судебной экспертизы. Ему грозило огранчиение свободы от трех до пяти лет, или тюремный срок от пяти до десяти лет с конфикацией имущества. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.