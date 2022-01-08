Мэтью Брайза: Токаев нарушил Конституцию Казахстана

Президент Касым-Жокарт Токаев нарушил Конституцию Казахстана и договоренности, достигнутые ранее между ним и елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

Об этом бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ, экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза заявил в интервью авторскому YouTube-каналу Расима Бабаева — «Modern Talking — Современный Разговор», передает Minval.az.

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По словам Брайзы, несмотря на то, что официально президентом Казахстана является Токаев, Назарбаев продолжал контролировать и ресурсы, и процессы, происходящие в стране.

«У президента настоящей власти не было. На него сейчас нападают с различных сторон, и он должен защищаться, — отметил отставной американский дипломат. — Но, с другой стороны, он нарушил Конституцию Казахстана и соглашение с Назарбаевым».

Брайза напомнил, что сотрудничал с Токаевым, «когда он был министром и замминистра 10-20 лет тому назад».

«Я его знаю. Токаев — не политик, он профессиональный дипломат. Он был экспертом по Китаю, служил в советской дипслужбе. Когда Назарбаев решил уйти из большой политики, то назначил Токаева новым президентом, потому что, с точки зрения Назарбаева, Токаев был надежным. Токаев не имел огромных политических амбиций. Он был хорошим чиновником, профессионалом на самом высоком уровне дипломатии. Он был председателем Сената, премьер-министром, он был очень уважаемым чиновником и не представлял угрозы для Назарбаева», — отметил Брайза.

Однако, по его словам, последние события показали, что между командами Назарбаева и Токаева идет очень серьезная борьба.

«Команда Назарбаева очень сильная, команда Токаева —нет. Но Токаев нарушил Конституцию Казахстана, когда уволил Назарбаева с поста председателя Комитета по национальной безопасности. По Конституции Казахстана Назарбаев стал пожизненным президентом. Невозможно было по Конституции снять его», — подчеркнул американский дипломат.

По его словам, последние события в Казахстане были совершенно неожиданными и нежелательными. Брайза подчеркнул, что, когда Нурсултан Назарбаев, по сути отошедший в сторону, назначил президентом страны Токаева, в Казахстане возник кризис власти.

«Есть президент Токаев, у которого нет власти, потому что Назарбаев контролирует все. Но где Назарбаев? Он был как бог, и у его клана была вся власть. А Токаев был как символический лидер-президент. Нетерпимость была в политической системе», — подчеркнул Брайза.

«Мы знаем, что уже в течение десяти лет были протесты в Жанаозене и Мангистаунской области – там, на западе Казахстана. Начавшиеся в последние дни протесты стали самыми крупными и были вызваны поднятием цен на газ. Это была искра, но огонь распространился очень-очень быстро», — подчеркнул Брайза.

По словам дипломата, протесты возникли спонтанно на западе страны, в Жанаозене, Мангистаунской области, Атырау, а позднее кто-то «координировал» их, вследствие чего они достигли Алматы.

«В результате, к акциям протеста негодующего по поводу поднятия цен на газ населения присоединились исламские экстремисты. И это они, молодые ребята, хотели конфликт, хотели воевать, и из-за этого они оккупировали правительственное здание в Алмате. И мы не должны забывать, что Алматы – это город семьи Назарбаева», — сказал эксперт, добавив, что в республике ожидается перераспределение сфер влияния: по его мнению, «к сторонникам президента Токаева отойдут «владения» сторонников Назарбаева».

Бывший посредник по Карабаху считает, что сам факт, что Токаев попросил ОДКБ, Россию посылать войска в Казахстан, означает, что у президента не было другого выхода.

«Я думаю, что это было очень трудное решение для него – просить ОДКБ помочь ему, так как Токаев не хочет, чтобы другая страна, особенно Россия, оккупировала Казахстан», — подчеркнул экс-посредник по Карабахскому урегулированию.

«В 2011 году были очень серьезные протесты в Жанаозене, в Мангистаунской области, где имеются больше нефтяные месторождения. Тогда «Казмунайгаз» и «Мангистаумунайгаз» наняли китайских работников, которые зарабатывали значительно меньше казахстанских работников. Протесты были из-за этого», — сказал он, отметив, что местные жители негодовали в связи с потерей своих рабочих мест.

Кроме того, по словам Брайзы, в Жанаозене есть озеро из нефтяных отходов, что негативно отразилось на здоровье проживающих там людей и окружающей среде.

Дипломат опроверг мнения ряда экспертов, что к беспорядкам в Казахстане, а также к организации в предыдущие годы революций в Грузии и Украине причастны США и Запад: «Это глупость, это ерунда. Это пропаганда, и это сказано людьми, которые не понимают ничего в том, как действуют США и как действует наша внешняя политика. «Розовая» революция, «оранжевая» революция, революция в Киргизии – мы не делали этого. Хорошо было бы, если бы мы были так влиятельны, чтобы могли организовать революции и иметь такое влияние, особенно в странах, где у нас нет очень больших интересов», — подчеркнул Брайза.

По его словам, сегодня Казахстан не представляет особой важности для США.

«И тот факт, что у России есть влияние в Казахстане, это нормально. Это соседняя страна. 20-25% граждан Казахстана являются этническими русскими. Это нормально, что у России есть влияние там». Отметив, что «самый главный соперник США – это Китай», и что «Россия – это влиятельная страна для Казахстана, Украины», Мэтью Брайза продолжил: «Я не считаю, что Россия виновата в происходящем в Казахстане. В произошедшей в Грузии революции. Это были внутренние явления, реакция на бывшую советскую систему».

«Я не вижу руку России в протестах, которые происходят в Казахстане. Как и США, Россия не хочет нестабильности в Казахстане. У России уже есть проблема, которую Москва сама создала с Украиной. Это совершенно неестественный кризис с Украиной. Это сделано Путиным. То, что происходит в Казахстане, это для него проблема», — отметил американский эксперт.

«С точки зрения Вашингтона, никто не хочет, чтобы Казахстан был нестабильным. Для нас процветающий Казахстан, где большие американские нефтекомпании, которые могут зарабатывать деньги и производить нефть, и где население, граждане Казахстана имеют свои права, стабильность, экономический рост – это самые главные интересы для США», — отметил в интервью авторскому YouTube-каналу Расима Бабаева — «Modern Talking — Современный Разговор»

бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ, экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.