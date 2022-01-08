А должен ли Азербайджан поддержать Токаева?

Трагические события в Казахстане продолжают оставаться доминирующей темой в информационном пространстве, и Азербайджан здесь — не исключение. Новости из самых разных источников, комментарии, оценки экспертов, порой весьма жесткие и для многих явно не самые приятные — происходящее в Казахстане для нас куда больше, чем просто строчки в новостях. Тем более что азербайджанской общественности есть что вспомнить и с чем сравнить — реалии сегодняшнего Казахстана слишком уж напоминают и подавление Пражской весны, и вторжение СССР в Афганистан, и тем более карательную акцию Кремля в Азербайджане.

И вот тут тонкости, скажем так, реакции Азербайджана на события в Казахстане, и официальной, и неофициальной, тоже заинтересовали многих. Для начала, бывший посол Армении в Казахстане Ара Саакян на страницах ереванского «Спутника» тоном опытного доносчика заметил: дескать, на неофициальном общественном уровне и в СМИ Азербайджан негативно воспринял вмешательство ОДКБ в ситуацию в Казахстане. И самое главное, в СМИ России и Армении хватает спекуляций на тему, почему это в Баку не стали выступать на официальном уровне в поддержку Касым-Жомарта Токаева.

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А вот тут нужны тонкости. И подробности. Причем, скажем так, с учетом личности нынешнего президента Республики Казахстан. И для того, чтобы по-настоящему разобраться в отношении Азербайджана к нынешним событиям в Казахстане, причём и официальной, и неофициальной, не помешает небольшой ретроспективный экскурс в историю 44-дневной войны. Когда, напомним, Касым-Жомарт Кемелевич не счел нужным хотя бы один раз выступить в поддержку Азербайджана и осудить армянскую агрессию. Более того, даже после совершенных армянскими агрессорами военных преступлений —намеренных ракетных ударов по жилым кварталам азербайджанских городов, господин Токаев опять не счел нужным позвонить президенту Азербайджана и выразить соболезнования в связи с жертвами среди мирного населения.

Более того, не забыли в Баку, и как бы это поделикатнее выразиться, особенностей транзита российского оружия в Армению. Как тогда уже рассказывал Minval.az, Грузия не пропускала российские самолеты с оружием для Армении через свое воздушное пространство. И в результате «борты» летели сначала над побережьем Каспия, «залетая» по пути в воздушное пространство Казахстана, оттуда в Иран, а затем уже из Ирана в Армению. Иран в конце концов этот транзит перекрыл. А вот от Казахстана внятной реакции так и не последовало. Там неоднократные обращения Азербайджана просто игнорировали. И вряд ли не понимали, что идет война, что самолеты везут оружие, и что из этого оружия будут стрелять, в том числе по мирному населению.

И тем более очевидна причина всех этих, скажем так, «странностей». В 2019 году пост президента Казахстана занял Касым-Жомарт Токаев. Он еще в бытность свою министром иностранных дел Казахстана проявлял известную холодность к Азербайджану. А став главой государства, как писал Minval.az, умудрился очень скоро заявить, что «казахи и армяне — братские народы», чем вызвал в лучшем случае недоумение.

А теперь уже вступают в силу другие реалии. Для Азербайджана народ Казахстана был и остается братским. И это особенно остро и особенно важно сегодня, когда на улицах казахстанских городов, назовем вещи своими именами, повторяется сценарий 20 января 1990 года, причем с явным соучастием Еревана. Те самые «зинворы», которые еще недавно стреляли в нас, и в Карабахе, и во время недавних инцидентов на границах, теперь будут стрелять по гражданам Казахстана.

Еще раз: это не стихийное бедствие и тем более не внешняя агрессия против Казахстана, где следовало бы многое отодвинуть на второй план. Это внутриполитический кризис, где в противостоянии с собственными гражданами Касым-Жомарт Токаев решил заручиться внешней поддержкой и обратился с соответствующей просьбой к Николу Пашиняну. И что же — Азербайджан в этой ситуации должен был поддержать Токаева? Даже если бы официальные структуры в Баку выразили подобную позицию, то этого бы не принял народ Азербайджана.

Именно поэтому позиция Азербайджана оказалась четкой, взвешенной и выверенной. Именно той, которая отражена в заявлении Организации тюркских государств: поддержка народа Казахстана. Который сегодня действительно переживает тяжелые дни в своей истории.

И еще. Возможно, то, что будет изложено ниже, кому-то покажется потрясением основ. Но тем не менее напомним: Азербайджан — независимое государство, где, выражая позиции по тому или иному вопросу, будь то волнения в Казахстане и ввод туда сил ОДКБ, «вакцинный национализм» или еще что-нибудь, во главу угла ставят свои интересы и свои принципы. И в результате в Баку слишком часто опрокидывают упрощенные прогнозы и ведут политику на таком уровне, которого от постсоветских стран многие эксперты и политики просто не ждут. Кризис в Казахстане и выверенная реакция официального Баку подтвердили это еще раз.

Нурани, обозреватель Minval.az