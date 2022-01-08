Песков: понимания насчет даты онлайн-саммита ОДКБ по ситуации в Казахстане пока нет

Кремль пока не имеет информации насчет дат, в которые может состояться видеоконференция лидеров стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по поводу ситуации в Казахстане. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нет. Организатор Армения», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Казахстане в продолжительном телефонном разговоре с президентом этой республики Касым-Жомартом Токаевым. Казахстанский лидер отметил, что намерен выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Армении как действующего председателя организации. Путин поддержал это предложение.