В ходе беспорядков в Алмате один ребёнок погиб от огнестрельного ранения, ещё один пострадал.

Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в Казахстане.

«По информации уполномоченного по правам ребёнка Аружан Саин, 5 января в Алмате от огнестрельного ранения погиб ребёнок. Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым», — приводит ТАСС сообщение.

Также отмечается, что 7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжёлыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток. Нападавшие расстреляли автомобиль, в котором он ехал с отцом.