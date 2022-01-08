В Казахстане арестовали главу союза ветеранов «горячих точек», ранее критиковавшего Россию

8 января, 11:52, 2022

Экс-депутат парламента Казахстана, председатель незарегистрированной партии El Tiregi  («Поддержка нации») Нуржан Альтаев и его заместитель, председатель союза таджикско-афганских ветеранов, Мурат Мухамеджанов арестованы на 15 суток, передало информагентство KazTAG.

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Еще 31 августа сторонники первого президента страны Нурсултана Назарбаева Мухамеджанов и Альтаев публично пригрозили уничтожать российских политиков, выступающих с вмешательством в дела Казахстана, и намеками на оккупацию севера страны.