В Казахстане начали расследование в отношении 180 частных продавцов газа

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) организовало антимонопольные расследования в отношении 180 предпринимателей, которые занимаются розничной реализацией сжиженного нефтяного газа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным АЗРК, бизнесменов задержали в следующих регионах Казахстана:

В Мангистауской области — 85 человек;

Карагандинской области — 14 человек;

Атырауской области — 22 человека;

Акмолинской области — 22 человека;

Кызылординской области — 12 человек;

Нур-Султане — четыре человека;

Шымкенте — пять человек;

Костанайской области — четыре человека;

Северо-Казахстанской области — четыре человека;

Туркестанской области — пять человек;

Жамбылской области — два человека;

Алматинской области — один человек.

Отмечается, что во всех регионах антимонопольные расследования были инициированы по признакам сговора в части установления и поддержания цен на сжиженный газ.