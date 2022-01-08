В Казахстане начали расследование в отношении 180 частных продавцов газа

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) организовало антимонопольные расследования в отношении 180 предпринимателей, которые занимаются розничной реализацией сжиженного нефтяного газа. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно данным АЗРК, бизнесменов задержали в следующих регионах Казахстана:
В Мангистауской области — 85 человек;
Карагандинской области — 14 человек;
Атырауской области — 22 человека;
Акмолинской области — 22 человека;
Кызылординской области — 12 человек;
Нур-Султане — четыре человека;
Шымкенте — пять человек;
Костанайской области — четыре человека;
Северо-Казахстанской области — четыре человека;
Туркестанской области — пять человек;
Жамбылской области — два человека;
Алматинской области — один человек.
Отмечается, что во всех регионах антимонопольные расследования были инициированы по признакам сговора в части установления и поддержания цен на сжиженный газ.