Глава МИД Мексики предложил США создать аналог Евросоюза

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард предложил властям США рассмотреть возможность создания в Западном полушарии объединения наподобие Евросоюза (ЕС). Он считает устаревшей Организацию американских государств (ОАГ), куда входят 35 государств.



«Мексика предложила США двигаться к созданию объединения, которое будет скорее похоже на ЕС. Организация американских государств уже очень устарела. Так что было предложено создать нечто другое, но это будет зависеть от силы, которую мы, страны Латинской Америки и Карибского бассейна, проявим вместе. Если мы будем едины, нам это удастся»,— сказал мексиканский дипломат на встрече МИД государств — членов Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), которая прошла в Аргентине (цитата по ТАСС).

Это не первый случай, когда Мексика выступает с подобным заявлением. В июле 2021 года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на саммите глав МИД государств, входящих в сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна в Мехико предложил латиноамериканским странам рассмотреть возможность создания регионального союза по типу ЕС.