В Великобритании военнослужащие помогают лечить больных ковидом

Группа из 200 британских военнослужащих направлена в больницы Лондона, чтобы помогать медикам ухаживать за заразившимися коронавирусом COVID-19 пациентами, сообщает в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

В эту группу включены 40 военных врачей. Остальные 160 военных будут выполнять задачи, для которых не требуется продвинутая медицинская подготовка.

Ожидается, что военнослужащие будут помогать в лондонских больницах до конца января.

В время предыдущих волн COVID-19 британские власти также направляли военных помогать в больницы, отмечает The Guardian.

Великобритания в настоящее время, как и многие другие страны Европы, ведет борьбу против штамма коронавируса «омикрон». В четверг в стране выявили около 180 тыс. случаев заражения COVID-19.