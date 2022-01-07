Израильские силовики разогнали палестинских демонстрантов

При разгоне силами безопасности Израиля демонстрантов на оккупированном Западном берегу реки Иордан ранения получили четверо палестинцев.
Участники акций, организованных в пригороде Наблуса Бейта и других населенных пунктах Западного берега, выразили свой протест против строительства незаконных еврейских поселений.
Израильские силы применили против митингующих резиновые пули, слезоточивый газ. В ответ палестинцы забрасывали солдат камнями, отмечает «Анадолу».
По данным Палестинского общества Красного полумесяца, в результате инцидента ранения получили 4 палестинца, , большое число людей отравились слезоточивым газом.