Израильские силовики разогнали палестинских демонстрантов

При разгоне силами безопасности Израиля демонстрантов на оккупированном Западном берегу реки Иордан ранения получили четверо палестинцев.

Участники акций, организованных в пригороде Наблуса Бейта и других населенных пунктах Западного берега, выразили свой протест против строительства незаконных еврейских поселений.

Израильские силы применили против митингующих резиновые пули, слезоточивый газ. В ответ палестинцы забрасывали солдат камнями, отмечает «Анадолу».

По данным Палестинского общества Красного полумесяца, в результате инцидента ранения получили 4 палестинца, , большое число людей отравились слезоточивым газом.