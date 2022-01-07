Индия поделилась с Афганистаном лекарствами

Шесть тонн медикаментов и предметов медицинского назначения прибыли в Кабул в рамках помощи Индии Афганистану, сообщил в пятницу официальный представитель захватившего Афганистан движения «Талибан» Забиулла Муджахид.

«Несколько дней назад Индия помогла афганцам, прислав пятьсот тысяч доз вакцины против коронавируса и другие медикаменты. Исламский Эмират (так называют талибы свое правительство) благодарен Индии за ее гуманитарную помощь и сотрудничество», — написал Муджахид в твиттере.

Ранее партии гуманитарной помощи, включая продукты питания, вакцины от COVID-19 и зимнюю одежду, в Афганистан направил Китай, отмечает «Интерфакс».

Кроме того, в четверг несколько торговцев в Карачи передали Генеральному консульству Афганистана в Пакистане более 85 тонн гуманитарной помощи.