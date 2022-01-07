Юные канадцы теряют умственные способности из-за неизвестной болезни

Молодые жители Канады стали болеть странным тяжелым неврологическим заболеванием, первые случаи выявлены в провинции Нью-Брансуик. Об этом, как пишет «Газета.ру», сообщает The Guardian со ссылкой на сотрудника сети здравоохранения Vitalité.

По словам собеседника издания, неизвестная болезнь приводит к скорому снижению умственных способностей среди юных канадцев.

Впервые заболевание зарегистрировали около двух лет назад. Несмотря на прошедшее время, врачи так и не нашли причину возникновения болезни мозга.

В начале текущего года стало известно, что загадочную болезнь начали фиксировать гораздо чаще.

У людей, которые, предположительно, заболели, наблюдались спазмы мышц, нарушение работы вестибулярного аппарата, проблемы с памятью. Среди других симптомов, по словам экспертов, боль в ногах и руках. Еще не исключаются галлюцинации, потеря веса, а также бессонница.

Оказалось, что данная болезнь, возможно, распространяется среди лиц, ухаживающих за уже зараженными пациентами.

Как пояснил работник канадской сети здравоохранения, число подтвержденных случаев растет, причем на больничную койку попадают люди, ранее не имевшие проблем со здоровьем.

Официальное число расследуемых случае заражения 48.

В издании не исключили, что сейчас число заразившихся может достигать 150 канадцев.