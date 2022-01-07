ООН рассчитывает на деэскалацию напряженности в Казахстане

ООН призывает все стороны в Казахстане к сдержанности, насилие и убийства неприемлемы.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы продолжаем следить за ситуацией в Казахстане внимательно и призываем всех вовлеченных проявлять сдержанность, воздерживаться от насилия и использовать мирные средства для разрешения ситуации», — сказал Дюжаррик, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, важно, чтобы насилие прекратилось, демонстранты должны проводить акции мирным образом. «Убийство полицейских и других неприемлемо, убийство демонстрантов — так же», — указал он.

«В любой ситуации есть потребность в соблюдении прав человека и международных стандартов при восстановлении общественного порядка», — добавил он.