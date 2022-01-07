Блинкен — о вводе войск ОДКБ в Казахстан: Когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти

США стремятся прояснить, почему власти Казахстана обратились за помощью ОДКБ для подавления беспорядков, заявил в пятницу глава Госдепа Энтони Блинкен.

«У властей Казахстана есть все для того, чтобы самостоятельно разобраться с протестами. Поэтому неясно, почему им потребовалась помощь извне», — сказал он журналистам в Вашингтоне.

«Мы стремимся получить больше информации об этом», — приводит «Интерфакс» слова Блинкена.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

Он повторил, что США будут следить за действиями сил ОДКБ и призвал их не нарушать права человека.

«То, что происходит там, сильно отличается от того, что мы видим около границ Украины. Тем не менее, один из уроков, преподнесенных нам новейшей историей, заключается в том, что когда в вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода», — добавил госсекретарь США.

