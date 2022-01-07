Столтенберг намекнул на оказание поддержки Киеву «различными способами»

Украина — это суверенная, независимая нация, которая имеет право защищать себя, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Украина — это суверенная, независимая нация, и, конечно, Украина имеет право защищать себя. Это право закреплено в Хартии ООН. Когда Украине угрожают, все понимают, что Украина активизирует свои усилия, чтобы иметь возможность защищать себя. И союзники по НАТО предоставляют поддержку Украине, чтобы позволить Украине пользоваться правом защищать себя», — сказал Столтенберг на пресс-конференции по результатам внеочередной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в пятницу.

Он указал, что Украина — не союзник НАТО, но близкий и очень высоко ценимый партнер, которому угрожает Россия. Столтенберг добавил, что РФ оккупировала часть украинской территории и продолжает дестабилизировать Донбасс.

«Поэтому одним из посланий на встрече сегодня была необходимость предоставлять поддержку Украине различными способами», — подчеркнул Столтенберг (цитата по «Интерфаксу»).