«Ввод войск ОДКБ — начало оккупации нашей родины»: в Казахстане объявили о создании «Фронта освобождения»

В Сети опубликовано обращение некоего «Фронта освобождения Казахстана».

Четыре человека, вооруженные автоматами Калашникова, на фоне казахского флага призывают народ республики восстать против «режима» и дать отпор «оккупантам» в лице России и стран ОДКБ.

«Народ Казахстана! Мы – восставшие борцы с тиранией. Мы дали бой слугам тирании в Алматы, Актау и других городах. Сегодня мы видим как власть, президент Токаев вместе с российскими властями, топят народный протест в крови. Ввод российских войск в Казахстан в такой момент мы расцениваем как начало оккупации нашей родины и переход правительства Токаева в разряд марионеток. Для реализации этого плана преступные элементы были выпущены на улицы Алматы, чтобы дискредитировать протест», – говорится в заявлении.

