Страны НАТО намерены соблюдать диппринципы в отношениях с Москвой

Постоянное представительство США при НАТО сообщило в Twitter о том, что в преддверии Совета Россия-НАТО главы МИД стран альянса призвали соблюдать дипломатические принципы в отношениях с Москвой.

«Министры подчеркнули необходимость дипломатии, диалога и деэскалации», — сообщили в постпредстве по итогам экстренной видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

Руководители министерств, согласно публикации постпредства США, проявили единство в ответ на агрессивные действия России против Украины.