Главы МИД НАТО начали экстренную видеоконференцию

Главы МИД НАТО начали во второй половине дня в пятницу экстренную видеоконференцию для обсуждения требований России по вопросам европейской безопасности, они попытаются выработать единую позицию для переговоров с Россией на заседании Совета Россия — НАТО 12 января. Встреча проходит в закрытом формате, о ее начале сообщил ТАСС дипломатический источник в миссии в Брюсселе одной из европейских стран.

«Видеоконференция министров началась. Они выработают единую позицию в рамках начинающихся переговоров США и России по вопросам европейской безопасности и в контексте предстоящего 12 января заседания Совета Россия — НАТО», — сообщил он.

Официально штаб-квартира НАТО ранее называла целью внеплановой видеоконференции глав МИД обсуждение «концентрации российских сил на территории Украины и вокруг нее, и более широких вопросов европейской безопасности».