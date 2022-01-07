Задачей миротворцев станет недопущение проникновения бандитов в Казахстан

Президент Беларуси Александр Лукашенко, президент РФ Владимир Путин и председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонных переговоров в пятницу пришли к решению, что главной задачей миротворцев ОДКБ в Казахстане является недопущение проникновения туда бандформирований извне, сообщила пресс-служба белорусского президента.

«Касаясь тематики деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне», — приводятся в сообщении детали переговоров. Поясняется, что это нужно для того,» чтобы сами казахстанцы, народ этой страны самостоятельно могли решить свои внутренние проблемы».