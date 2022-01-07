Власти ФРГ призывают казахских военных и силы ОДКБ к сдержанности

Правительство ФРГ приняло к сведению отправку в Казахстан миротворцев ОДКБ и призывает все стороны к сдержанности. Об этом заявил в пятницу представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, передает ТАСС.

«Сегодня были сообщения о том, что президент [Казахстана Касым-Жомарт] Токаев отдал своего рода приказ открывать огонь. Нужно ясно подчеркнуть, что, с точки зрения правительства ФРГ, применение смертельного оружия против гражданских лиц, как раз когда используются военные силы, может быть всегда только последним средством», — сказал он, призвав власти Казахстана обеспечить защиту гражданского населения. «Для сил ОДКБ действуют те же обязанности по защите прав человека, как и для войск Казахстана», — заявил Бургер. Он указал, что часто военные не имеют опыта урегулирования ситуации во время гражданских выступлений. «Мы призываем в этой связи к особой сдержанности и будем внимательно следить за ситуацией там», — добавил представитель МИД ФРГ.

«Правительство ФРГ очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдает за развитием ситуации и вспышкой насилия в Казахстане и призывает все стороны к благоразумию», — сказала в свою очередь представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман. «Насилие никогда не может быть соразмерным средством, мы призываем всех участников способствовать разрядке и добиваться мирного решения ситуации», — отметила она.

«Что касается отправки сил ОДКБ и роли России, то мы можем сказать, что мы приняли к сведению соответствующие сообщения и надеемся, что все участники осознают свою ответственность», — подчеркнула Хофман. Она напомнила, что ОБСЕ выразила готовность поддержать политические преобразования в Казахстане: «Это, на наш взгляд, путь, по которому нужно пойти», — заключила представитель кабмина Германии.