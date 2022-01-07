Главы МИД государств-участников Организации тюркских государств проведут экстренное заседание в связи с Казахстаном

Состоится экстренное заседание министров иностранных дел государств- участников Организации тюркских государств.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время телефонного разговора с исполняющим обязанности министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

По его словам, заседание состоится 11 января в онлайн-формате.

На заседании будут обсуждаться события, происходящие в Казахстане.

Организация тюркских государств на сегодняшний день объединяет Турцию, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. В качестве наблюдателей в ее деятельности участвуют Туркменистан и Венгрия.