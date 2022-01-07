Олигарх Мухтар Аблязов назвал себя лидером оппозиции в Казахстане и выступил против России

Бывший руководитель АО «Банк Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов, скрывающийся за границей, назвал себя лидером оппозиции и протестного движения в Казахстане. Об этом беглый банкир сообщил в пятницу в интервью агентству Reuters.

По его словам, «протестующие в Алма-Ате ежедневно спрашивают у него, как действовать». Он также заявил, что вернется в Казахстан, чтобы возглавить «временное правительство», если протест «достигнет правильного охвата». Банкир, давший интервью агентству в Париже, также добавил, что не получал денежных средств из стран Запада для координации протестов.

При этом Аблязов призвал западные государства вмешаться в происходящее в Казахстане, чтобы не допустить сближения республики с Россией.