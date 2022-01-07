Токаев: Власть проспала нападение террористов, кто не сдастся — будет уничтожен

Президент Казахстана в пятницу заявил, что дал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения по террористам.

«Бандитов нужно уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время», – заявил он.

По его словам, Казахстан имеет дело в том числе с иностранными бандитами, всего террористов, участвовавших в нападении было 20 тысяч;

«Боевики до сих пор не сложили оружие, спецоперация против них продолжается. Кто не сдастся, будет уничтожен», – отметил он.

По его словам, требования граждан, которые выражались в мирных формах, были услышаны.

Он также выразил благодарность главам стран ОДКБ за оказанную поддержку: «Особые слова благодарности адресую президенту России Владимира Путину, он быстро и по-товарищески отреагировал на мою просьбу о помощи».

Он также сообщил, что задержанные в ходе беспорядков будут привлечены к «строжайшей ответственности».

«Будет проведён разбор полётов, почему силовики «проспали» спящие ячейки боевиков», – отметил Токаев.