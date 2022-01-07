Предварительная сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составила около $100 млн

Предварительная сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составила 44 млрд тенге (около $100 млн), сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

При этом 43,5 млрд тенге (около $97 млн) оценивается ущерб только в одной Алма-Ате.

В основном ущерб был причинен заведениям общепита, торговым точкам, транспорту, объектам сферы услуг и финансового сектора.

Отмечается, что оценить ущерб большинства бизнесменов не представляется возможным, так как доступ к их объектам отсутствует.

Также в заявлении говорится, что на западе Казахстана наблюдается острый дефицит горюче-смазочных материалов.

Днем ранее сумма ущерба после массовых беспорядков в стране оценивалась в $92 млн.