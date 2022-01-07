Парламент Таджикистана дал согласие на использование ВC за пределами страны

На совместном заседании обеих палат парламента Таджикистана принято решение о даче согласия на использование Вооруженных сил за пределами страны для выполнения международных обязательств республики, сообщило в пятницу Национальное информационное агентство «Ховар».

«Сегодня состоялось совместное заседание Маджлиси милли (верхняя палата) и Маджлиси намояндагон (нижняя палата) Маджлиси Оли Республики Таджикистан, на котором был рассмотрен только один вопрос, и дано согласие на использование Вооруженных сил Республики Таджикистан за пределами страны для выполнения международных обязательств Республики Таджикистан», — говорится в сообщении.