Администрация Токаева сообщает, что солдаты ОДКБ не участвуют в боевых операциях

Миротворческий контингент стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане не участвует в боевых операциях, он отвечает за прикрытие и охрану государственных объектов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев в эфире республиканского телеканала «Хабар-24».

«Введен миротворческий контингент стран ОДКБ. Миссия является миротворческой. Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях, не занимаются ликвидацией боевиков», — сказал Абаев. Он отметил, что миротворцы ОДКБ «будут выполнять прикрытие и охранные функции» государственных объектов.