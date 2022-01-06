Вашингтон сомневается в законности ввода войск ОДКБ в Казахстан

Соединённые Штаты не уверены, был ли законным запрос властей Казахстана на развёртывание в республике миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«У нас есть вопросы о характере этого запроса [Казахстана], о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого», — заявила Псаки (цитата по «Лайфу»).

При этом пресс-секретарь отметила, что события в Казахстане никак не повлияли на планы проведения трёх серий переговоров между Москвой и Вашингтоном на следующей неделе, в том числе с участием НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).