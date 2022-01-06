Во Франции Google и Facebook оштрафовали на десятки миллионов

Национальная комиссия по информатике и свободам (CNIL) Франции оштрафовала на €150 млн компанию Google и на €60 млн соцсеть Facebook за нарушения при сборе сведений о пользователях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на BFM.

По его сведениям, речь идет о «практике компаний по использовании cookie («куки», небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя), которые собирают сведения о пользователях прежде всего для таргетированной рекламы».

Французский регулятор установил, что «сайты facebook.com, google.fr и youtube.com не позволяют отказываться от установки cookie так же легко, как и соглашаться».

Как сообщает телеканал, «штраф в размере €150 млн является рекордным для Национальной комиссии по информатике и свободам». Предыдущий максимальный штраф был назначен регулятором в декабре 2020 года и составлял €100 млн. Эта штрафная санкция была также направлена против Google и касалась использования «куки».

