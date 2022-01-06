Талибы выразили озабоченность ситуацией в Казахстане

Захватившее Афганистан движение «Талибан» заявило, что обеспокоено беспорядками в Казахстане.

«Афганистан внимательно следит за текущей ситуацией в Казахстане и как близкий сосед и торговый партнер обеспокоен недавними беспорядками там. Он призывает правительство и протестующих разрешить свои разногласия путем диалога и мирными средствами и принести мир и стабильность в страну», — говорится в заявлении МИД талибов, которое обнародовал в твиттере в четверг вечером глава пресс-центра внешнеполитического ведомства движения Абдул Кахар Балхи.

«Исламский Эмират (так называют талибы свое правительство) считает безопасность и политическую стабильность в регионе важнейшими условиями экономического роста, торговли и благополучия людей», — отмечается в заявлении, которое приводит «Интерфакс».

