Командующий миротворцами в Казахстане приступил к исполнению своих обязанностей

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России доставили в Казахстан первые подразделения российского контингента миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Уже назначен командующий Коллективных миротворческих сил (КМС), который будет осуществлять общее руководство контингентом, в составе которого помимо российских подразделений будут задействованы военнослужащие Армении, Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана. Имя командующего КМС будет сообщено чуть позже – он уже приступил к исполнению своих обязанностей», – рассказал «Газете.Ru» официальный представитель ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

