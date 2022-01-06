Власти восстановили в Алматы контроль над госучреждениями, но ситуация остается напряженной

Все здания государственных органов в Алматы в настоящий момент находятся под контролем властей. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

Отмечается, что правоохранительные органы освободили не только площадь Республики от радикалов в городе, но и бывшую резиденцию президента Казахстана, а также акимат Алматы.

«Все здания госорганов находятся под контролем», — отмечается в заявлении.

При этом в МВД страны заявили, что ситуация в Алматы остается напряженной.

Сообщается, что в остальных регионах Казахстана обстановка стабилизирована.