Лидеры Турции и Азербайджана коснулись напряженности в Казахстане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в четверг телефонные переговоры с Ильхамом Алиевым и обсудил с ним ситуацию в Казахстане.

Информацию распространила канцелярия турецкого лидера.

«Президент Эрдоган в ходе переговоров с президентом Азербайджана подчеркнул, что стабильность и безопасность важны для региона, особенно для его соседей. Он выразил уверенность, что братский Казахстан преодолеет эту проблему посредством диалога», — говорится в распространенном канцелярией президента Турции заявлении.

