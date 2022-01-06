Блинкен выразил поддержку Казахстану

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди провели телефонные переговоры. Об этом сообщает Госдепартамент США.

«Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня с казахстанским министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди по поводу продолжающегося чрезвычайного положения в Казахстане. Госсекретарь подтвердил полную поддержку Соединёнными Штатами конституционных институтов и медиа-свобод, выступил за мирное урегулирование кризиса с уважением к правам человека» — сказано в пресс-релизе.

Также отмечается, что в беседе Блинкен поднял вопрос о ситуации вокруг Украины.



