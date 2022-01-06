Захарова в ярости набросилась на противников ввода войск в Казахстан

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась по поводу заявлений либеральной общественности о том, что Казахстан для России станет «вторым Афганистаном». Соответствующий пост она выложила в своём телеграм-канале.

«Наша либеральная тусовка зашлась в экстазе: «Ввод войск в Казахстан станет для России вторым Афганистаном». Забыли, бесстыжие, что «вторым Афганистаном» они уже называли Сирию. Правда, как всегда, вляпались тогда в своё же», — написала Захарова.

По её мнению, если уж и проводить параллели с ситуацией в Казахстане, то лучше вспомнить Капитолий, который «американские граждане штурмовали ровно год назад». При этом в США тогда жесточайшим образом подавили протесты.

«Ну и главное, что агенты влияния в своей аргументации тщательно упускают: речь идёт о коллективных миротворческих силах ОДКБ. Решение принято коллегиально в ответ на просьбу законных властей Казахстана», — заключила она.

