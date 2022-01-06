Лукашенко отправил в Казахстан роту миротворцев

Глава Беларуси Александр Лукашенко сообщил о переброске миротворческой роты белорусской армии на территорию Казахстана в рамках помощи со стороны стран-членов ОДКБ.

«Мы договорились, что должны миротворческой миссией заниматься, помогать людям. Поэтому идет переброска войск туда эшелонами из Москвы, наши ребята будут из Минска туда вылетать. Наша рота миротворческая, та, что и должна работать в таких условиях», — приводит «Газета.ру» слова Лукашенко.

По его словам, российская сторона предоставит самолеты для перевозки миротворцев и техники армии Беларуси. Глава страны заявил о достаточном уровне подготовки белорусских специалистов.

Добавим, что Минобороны Беларуси сообщило, что белорусские миротворцы сели в самолеты в белорусском аэропорту и выдвигаются в Казахстан.