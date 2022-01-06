В Минске состоится открытие памятника Низами Гянджеви

Азербайджан для Беларуси не просто партнер, а близкий друг, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым, передает корреспондент БЕЛТА.

«Для нас Азербайджан не просто партнер, а близкий друг. Страна, с которой нас связывают дружественные отношения, экономические, политические, гуманитарные связи. Это взаимодействие очень важно для нас, потому что мы чувствуем поддержку Азербайджана в международных организациях на всех уровнях. Так и должны поступать настоящие партнеры, друзья. И, конечно, во многом такие добрые отношения между нашими странами сложились благодаря нашим президентам», — сказала Наталья Кочанова.

В свою очередь, Ульви Бахшалиев выразил признательность за организацию встречи в Совете Республики.

«Я очень рад побывать здесь в качестве посла, — сказал он. — Мы весьма благодарны нашим президентам за тот темп, который они придали нашим взаимоотношениям. И мы должны стараться успеть реализовать те задачи, которые находятся в двусторонней повестке. Я хотел бы поблагодарить вас за решение вопроса по установлению памятника Низами Гянджеви. Хотел бы проинформировать, что памятник установлен и в ближайшее время будет открыт. Мы тесно работали в этом направлении с Мингорисполкомом. Минск — очень красивый город, и мне кажется, что памятник украсит архитектуру столицы», — отметил Бахшалиев.

