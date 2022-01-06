Глава МИД Британии прокомментировала привлечение сил ОДКБ в Казахстан

Казахстан имеет суверенное право выбирать себе союзников, заявила глава британского МИД Лиз Трасс, комментируя привлечение сил ОДКБ на фоне кризиса в республике.

«Мы должны уважать тот факт, что у Казахстана есть суверенный выбор выбирать своих союзников», — сказала Трасс, выступая в парламенте.

По ее словам, важно, чтобы любые развёрнутые силы имели четкую миссию и действовали пропорционально.

Ранее Трасс заявила, что Великобритания осуждает акты насилия в Казахстане и консультируется с союзниками по поводу дальнейших шагов.