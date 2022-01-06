Президент Сербии отреагировал на отказ Джоковичу во въезде в Австралию

Отказ властей Австралии пускать в страну первую ракетку мира Новака Джоковича является политической травлей. Так на произошедшее отреагировал президент Сербии Александр Вучич, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, власти страны делают все, чтобы помочь теннисисту. В частности, сербская сторона пытается добиться перемещения Джоковича на карантин из гостиницы в дом, который снял спортсмен. В этом случае он бы смог продолжить полноценные тренировки.

«Несправедливой является политическая травля, в которой участвуют все от австралийского премьера, разыгрывая историю, что «правила обязательны для всех», хотя многих теннисистов они пропустили под теми же условиями», — добавил Вучич.

5 января Джоковичу отказали во въезде в Австралию, так как его виза не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. Спортсмен планировал принять участие в Australian Open, который состоится с 17 по 30 января. Окончательное решение о его судьбе австралийские власти примут 10 января.