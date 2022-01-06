Суд наложил арест на все имущество Порошенко

Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество экс-президента Украины Петра Порошенко в рамках дела о госизмене, сообщил в четверг его адвокат Игорь Головань, передает РИА Новости.

«Сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича», — сказал адвокат после заседания суда в четверг.

Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Он находится за границей и заявил, что вернется в Киев 17 января. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины.

Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.