В магазинах в Нур-Султане образовались большие очереди

В магазинах столицы Казахстана городе Нур-Султане наблюдаются большие очереди, люди покупают товары впрок, но проблем с продуктами нет, передает в четверг казахстанский телеканал «Хабар 24».

Как сообщил в эфире корреспондент телеканала, съемочная группа посетила один из крупнейших магазинов города, чтобы проверить «слухи о нехватке продуктов».

«Мы заехали в один из самых крупных и популярных супермаркетов и посмотрели, что на полках продуктов хватает, но при этом есть большие очереди, все кассы были забиты, то есть есть некий ажиотаж, люди покупают продукты, покупают впрок. Но нехватки или дефицита продуктов мы не видели», — передает корреспондент.

Отмечается, что, согласно режиму ЧП, есть ограничения по продаже алкогольной продукции, такой отдел в магазине был закрыт.